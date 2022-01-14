Samsun'da şüpheli ölüm araştırılıyor

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Samsun'da Turan Şahin (56) kaldığı evinde ağabeyi tarafından ölü bulundu. Şahin'in alkolden zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde evde alkol aldığı öne sürülen Turan Şahin'den haber alamayan ağabeyi eve geldi. Kardeşini yerde hareketsiz halde bulan ağabey, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrollerde, Turan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Şüpheli bulunan ölüm üzerine soruşturma başlatılırken, evdeki alkol şişeleri de incelemeye alındı. Şahin'in cesedi otopsisi için Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Şahin'in alkolden zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.