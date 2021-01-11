Samsun'da trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru | Video

Samsun'da uygulama yapan trafik polisi Metin Dilki'nin, polis otosunun camından içeri bakan köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' demesi izleyenleri güldürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan polis memuru Metin Dilki, Havza ilçesinde uygulama yaptığı sırada sahipsiz bir sokak köpeği ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı. Bir süre polis memuru ile oyun oynayan köpek, camın kapatılmasının ardından camdan bakakaldı. O anlar Dilki'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Dilki'nin köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' dediği anlar paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Uygulamanın sonuna kadar bölgeden ayrılmayan köpek, Dilki ve arkadaşlarının verdiği yiyeceklerden yemeyi de ihmal etmedi.