Video Yaşam Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

16.10.2021 | 11:05

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Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kavak ilçesi Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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