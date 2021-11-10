Video Yaşam Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı "Hepimizi kesebilirdi" | Video
Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı

Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı "Hepimizi kesebilirdi" | Video

10.11.2021 | 15:59

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Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı Can Göktuğ Boz'u Ataşehir'deki komşuları anlattı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişler. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş" diye konuştu.

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Dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan saldırgan, adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitedeki komşuları uzun süredir yaşadıklarını anlattı.

ÇOCUKLARA 'ÖLDÜRECEĞİM SİZİ' DEMİŞ
Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada" diye konuştu.

"AKLIMIZA GELEN BAŞIMIZA GELDİ"
Göktuğ Boz'un bir başka komşusu "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi.

"EVİN İÇERİSİ MÜHİMMAT DOLUYMUŞ"
Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş." şeklinde konuştu.

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