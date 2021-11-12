Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir'de Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile katil zanlısı Can Göktuğ Boz tarafından vahşice katledildiği anlara ait dehşet görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da yaşayan ve mimarlık yapan 28 yaşındaki Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.'nin (27) samuray kılıçlı saldırısı sonucu vahşice katledilerek öldürüldü. Zanlı kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanırken genç mimarın cansız bedeni memleketi Ankara' ya getirildi.