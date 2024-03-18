Sancaktepe'de kumar oynanan adrese baskın: 38 bin lira para cezası kesildi | Video
Sancaktepe’de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri mühürlenerek sahibi hakkında toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynadığı görülen şahıslar T.G, Ü.A, İ.G, U.D, K.M. ve B.K. ile iş yeri sahibi C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Masa üzerinde bin TL ve 104 adet iskambil kağıdı ele geçirilen iş yeri hakkında mühürleme işlemleri yapıldı. Toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan C.B. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
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