Video Yaşam Sancaktepe'de kumar oynanan adrese baskın: 38 bin lira para cezası kesildi | Video
Sancaktepe'de kumar oynanan adrese baskın: 38 bin lira para cezası kesildi | Video

Sancaktepe'de kumar oynanan adrese baskın: 38 bin lira para cezası kesildi | Video

18.03.2024 | 10:49

Sancaktepe’de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri mühürlenerek sahibi hakkında toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama" suçu ile ilgili Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 Mart tarihinde Eyüpsultan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynadığı görülen şahıslar T.G, Ü.A, İ.G, U.D, K.M. ve B.K. ile iş yeri sahibi C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Masa üzerinde bin TL ve 104 adet iskambil kağıdı ele geçirilen iş yeri hakkında mühürleme işlemleri yapıldı. Toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan C.B. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
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