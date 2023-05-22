Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı | Video 22.05.2023 | 15:14 Sancaktepe’de uyuşturucu madde ticareti yapan iki şahıs yakalandı. İkamet adresinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 9 bin 95 TL nakit para, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Geçtiğimiz Cuma günü Yunus Emre Mahallesi'nde M.A. ve Ç.T. isimli şahısların araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştiren şahısların sevk ve idaresindeki araç geçtiğimiz Pazartesi günü aynı mahallede durduruldu, M.A. ve Ç.T. isimli şahıslar yakalanarak muhafaza altına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli şahısların Mevlana Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine geçildi. İkamet adreste yapılan aramalarda, çok sayıda satışa hazır halde toplamda 8.088 gr Bonzai, 53 gr Esrar, 1 Adet Hassas Terazi, 1 adet Kurusıkı Tabanca, 9 bin 95 TL Para, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca il genelinde 15 Mayıs 2023-21 Mayıs 023 tarihleri arasında yapılan dar alan uygulamalarında, 14 bin 929 şahıs, 11 bin 584 araç ve 851 motosiklet denetimi gerçekleştirildi. 20 aranan şahıs yakalandı, 4 bakaya işlemi gerçekleşti, 11 şahsa uyuşturucu suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamalarda, 258 gram Esrar, 75 gram Sentetik Kannabionid, 8 gram Eroin, 6 adet uyuşturucu hap, 2 bin 711 Dolar ve 800 Euro para ele geçirildi.