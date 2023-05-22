Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı | Video
Sancaktepe’de uyuşturucu madde ticareti yapan iki şahıs yakalandı. İkamet adresinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 9 bin 95 TL nakit para, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca il genelinde 15 Mayıs 2023-21 Mayıs 023 tarihleri arasında yapılan dar alan uygulamalarında, 14 bin 929 şahıs, 11 bin 584 araç ve 851 motosiklet denetimi gerçekleştirildi. 20 aranan şahıs yakalandı, 4 bakaya işlemi gerçekleşti, 11 şahsa uyuşturucu suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamalarda, 258 gram Esrar, 75 gram Sentetik Kannabionid, 8 gram Eroin, 6 adet uyuşturucu hap, 2 bin 711 Dolar ve 800 Euro para ele geçirildi.
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