Şanlıurfa’da binanın 4. katında korkutan yangın | Video
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Maddi hasarın meydana geldiği yangında, 1 kişi dumandan etkilendi.
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