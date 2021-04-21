Video Yaşam Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video
21.04.2021 | 11:10

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Şanlıurfa’da polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aramaları da bulunan 43 kişi gözaltına alınarak yakalandı yapılan Operasyonda Eroin maddesi ve tabanca ele geçirildi.

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Şanlıurfa Emniyet müdürlüğüne bağlı 200 polisin katılımıyla Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde bulunan 16 farklı mahallede 20 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 39.50 gram Eroin, 3.15 gram Metemfetamin, 9.79 gram Esrar, 10.85 gram Bonzai, 25 adet uyuşturucu hap, 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet fişek, 2 adet çalıntı araç, 5 adet tablet 1 adet tv, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet matkap, 1 adet zımpara makinesi ve 1 adet akülü oyuncak araba ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirtilen malzemeler ile birlikte 23 şüpheli yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli ve Konya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince telefonla dolandırıcılık konusundan aranan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli ile beraber toplamda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

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