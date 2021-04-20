Şanlıurfa’da pitbull dehşeti kamerada | Video

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde pitbull cinsi bir köpek, sokak ortasındaki kediye saldırdı. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fuzuli Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde ağaca zincirlenen pitbull cinsi köpek, o sırada yanından geçen bir kediyi yakaladı. Kediyi dişleriyle parçalamaya çalışan köpek, çevredekilerin sopalı müdahalesine rağmen saldırısını sürdürdü. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kaydedilen o anlar ise kan dondurdu. Uzun süre devam eden saldırı, vatandaşların çabası sonrası güçlükle sona erdirildi.

Köpeğin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kedi ise yol kenarına bırakıldı.