Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video
Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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