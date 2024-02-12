Video Yaşam Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı | Video
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı | Video

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı | Video

12.02.2024 | 13:42

Şanlıurfa’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan sürücüleri belirlenemeyen 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047, 07 BAJ 806 plakalı araçlar, birbirine çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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