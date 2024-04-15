Sarısu Ovası’nın karlı Süphan Dağı’yla kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 15.04.2024 | 09:15 Van Gölü’nün 25 kilometre kuzeyinde yer alan 1780 metre rakımlı Sarısu Ovası’nın karlı Süphan Dağı’yla bütünleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Süphan Dağı'nın kuzey eteklerindeki sığ göller, geniş sazlıklar ve sulak çayırlıklardan oluşan ova, aynı zamanda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Bölgede özellikle turna ve alaca balıkçıl türlerine ev sahipliği yapan ve aynı zamanda bazı endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapan Sarısu Ovası, karlı Süphan Dağı ile bütünleşmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ömer Apuhan, Sarısu Ovası'nın doğasıyla muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "Burası muhteşem bir yer. Her gün buraya geliyoruz. Herkesi buraya bekleriz. Gerçekten çok güzel bir yer" dedi.Doğan Turacı ise Ağrı'nın Patnos ilçesiyle Adilcevaz arasında yer alan Sarısu Ovası'nın karlı Süphan Dağı'yla bütünleşen manzarasıyla güzel bir görüntü oluşturduğunu söyledi.