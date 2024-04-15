Sarısu Ovası’nın karlı Süphan Dağı’yla kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video
Van Gölü’nün 25 kilometre kuzeyinde yer alan 1780 metre rakımlı Sarısu Ovası’nın karlı Süphan Dağı’yla bütünleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ömer Apuhan, Sarısu Ovası'nın doğasıyla muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "Burası muhteşem bir yer. Her gün buraya geliyoruz. Herkesi buraya bekleriz. Gerçekten çok güzel bir yer" dedi.
Doğan Turacı ise Ağrı'nın Patnos ilçesiyle Adilcevaz arasında yer alan Sarısu Ovası'nın karlı Süphan Dağı'yla bütünleşen manzarasıyla güzel bir görüntü oluşturduğunu söyledi.
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