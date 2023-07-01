Sason'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı | Video
Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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