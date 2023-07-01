Video Yaşam Sason'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı | Video
Sason'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı | Video

Sason'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı | Video

01.07.2023 | 16:58

Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı.

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Olay, Sason ilçesi Etkinlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirine ateş etmesi sonucunda M.C. (36) ile karşı taraftan S.B. (30) ve 28 yaşındaki kardeşi Ş.B. yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Yaralılar, Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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