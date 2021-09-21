Şebeke ağına bu kez emeklileri düşürdü! Emekli maaşlarına haciz gelince yıkıldılar | Video

Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonla çökertilen dolandırıcılık şebekesinin, maddi durumu kötü ve paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşları da dolandırdığı ortaya çıktı. Yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emekli vatandaşların vesikalık fotoğraflarını alan şebekenin, sahte kimlik düzenleyerek noterden 70-80 bin lira karşılığında ATV motor alım satım işlemi gerçekleştirdiği, bununla da yetinmeyip kendi imzaladıkları senetleri emekli vatandaşın maaşına haciz koydurarak aldıkları tespit edildi.

Suç şebekesi akıl almaz yöntemlerle ağlarına düşürdükleri emekli vatandaşların tek geçim kaynağı olan maaşlarına haciz koydurdukları ortaya çıktı. Suç şebekesi yakayı ele vermesi Kırklareli'nde ikamet eden ve hiçbir şeyden haberi olmayan Bülent Ö.'nün telefonuna Ankara'da bir noterde 77 bin liralık adına alış işlemi yapıldığı mesajı ile ortaya çıktı. Emekli vatandaşların nasıl mağdur edildiğinin perde arkasına SABAH ulaştı.

ENGELLİ ŞEBEKE ÜYESİ EMEKLİLERİ AĞLARINA DÜŞÜRDÜ

Suç şebekesi uyguladığı yöntemlerle emekli vatandaşları ağlarına düşürmeyi başardı. Şebeke üyesi olan engelli Akif S., emekli vatandaşların uğrak yerler arasında bulunan kahvehanelere giderek emeklilerin sohbetlerine dahil olarak güvenlerini sağladı. Emeklilerden maddi durumu kötü ve paraya ihtiyacı olanlar ile temasa geçen Akif S., ihtiyaçlarını olan parayı vereceklerini söyleyerek şebeke liderleri Ramazan K. ile Ertan K. ile emeklilerin tanışmalarını sağladı.

BOŞ SENETE İMZA ATAN EMEKLİLER MAAŞLARINDAN OLDU

Şebekenin ağına bir kere düşen emekliler, şebeke üyelerinin her dediğini yapmaya başladı. Ramazan K. ve Ertan K., emeklilerin istedikleri 10-15 bin liralık krediyi verebilmeleri için firma üzerinden ATV motor alım satım yapılması gerektiğini söyledi. Bununla da yetinmeyen zanlılar dosya masrafı altında verecekleri miktardan 3-4 bin lira keserek vereceklerini aktardı. Bütün olup biten karşısında sesini çıkarmayan emekliler notere giderek 70-80 bin lira karşılığında ATV motor alış işlemi gerçekleştirdi. Ardından başka bir notere giderek almış oldukları ATV motoru tekrar diğer bir şebeke üyesine satışını yaptı. Noter çıkışı emeklilerin istediği miktar verilirken boş senet imza attırıldı. Olup bitenden habersiz olan emekliler, maaş günü geldiğinde ise yıkıldılar. Şebeke üyelerinin boş senetlere 70-80 bin lira yazarak emeklilerin maaşlarına haciz koydurduğu ortaya çıktı. Şebekenin ağına düşen 5 emekli vatandaş, emekli maaşlarından oldu.

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI

Şebeke üyeleri, yasal olmayan şekilde emekli vatandaşların kimlik bilgilerine ulaştı. İstanbul'da bulunan şebeke üyesi Fethi D., elde ettiği kimlik bilgilerinden maaşında haciz ve kesinti olmayan emekli vatandaşları taramaya başladı. Bu kriterlere uygun emeklileri bulan Fethi S. şebeke üyelerinden yaşlı olan kişilerin vesikalık fotoğrafını alarak sahte kimlik düzenledi. Sahte kimlik kullanan şebeke üyeleri notere giderek ATV motor alım ve satım işlemi gerçekleştirilirken adres olarak ise kendi ikametlerini gösterdi. Hiçbir şeyden haberi olmayan emekli vatandaşların maaşlarına 70-80 bin liralık haciz işlemi başlatılırken tebligatlar ise vermiş oldukları adrese gitti. Durumdan haberi olmayan emekli vatandaşlar maaşlarında kesinti olduğunu fark edince dolandırıldıklarını anladı.

NOTERDEN GELEN MESAJLA DOLANDIRILDIĞINI ÖĞRENDİ

Kırklareli'nde yaşayan emekli Bülent Ö.'nün kimlik bilgilerini alarak tekrar düzenlenen sahte kimlik ile birlikte Ankara'da bulunan bir notere gitti. Noter 'de alış işlemi sırasında Bülent Ö.'nün telefonuna noterde 77 bin liralık ATV motor alış işlemi yapıldığı yönünde mesaj geldi. Bülent Ö. hemen Ankara'da bulunan noteri arayarak kendisinin herhangi bir işlem yapmadığını aktardı. Noterde bulunan kâtip durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri notere gelerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

ENGELLİ ŞEBEKE ÜYESİNE EV HAPSİ CEZASI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 14 şebeke üyesine yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul ve Batman olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 3 kişi tutuklanırken engelli Akif S. engelli olmasından dolayı ev hapsi cezası aldı.