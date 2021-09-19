Video Yaşam Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden "Solmaz" damga vurdu | Video

Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden "Solmaz" damga vurdu | Video

Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden
19.09.2021 | 16:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çorum’da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı, şoför olası facianın önüne geçti | Video 03:48
Çorum’da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı, şoför olası facianın önüne geçti | Video 19.09.2021 | 16:44
Feci yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Eslem Asaf, ablasıyla aynı tabutu paylaştı | Video 01:35
Feci yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Eslem Asaf, ablasıyla aynı tabutu paylaştı | Video 19.09.2021 | 16:44
Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden Solmaz damga vurdu | Video 00:59
Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden "Solmaz" damga vurdu | Video 19.09.2021 | 16:23
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video 01:17
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video 19.09.2021 | 15:50
Kocaeli’ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video 01:04
Kocaeli'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video 19.09.2021 | 15:12
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 01:08
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 19.09.2021 | 14:48
Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video 03:46
Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video 19.09.2021 | 14:16
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 05:58
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 19.09.2021 | 13:58
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 00:57
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 19.09.2021 | 13:44
Ordu’da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 01:39
Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 19.09.2021 | 13:10
Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:59
Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.09.2021 | 12:30
Sokak ortasında dehşet anları! Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını bıçakla rehin aldı | Video 02:42
Sokak ortasında dehşet anları! Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını bıçakla rehin aldı | Video 19.09.2021 | 12:31
Afyonkarahisar’da feci kaza: otomobilin dik taklalar atarak aşağı düştüğü anlar kamerada | Video 00:40
Afyonkarahisar'da feci kaza: otomobilin dik taklalar atarak aşağı düştüğü anlar kamerada | Video 19.09.2021 | 12:31
Matkap satmaya gelip telefon çaldılar | Video 03:16
Matkap satmaya gelip telefon çaldılar | Video 19.09.2021 | 11:37
Maltepe’de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu | Video 02:38
Maltepe’de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu | Video 19.09.2021 | 11:17
Adana’da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı | Video 02:39
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı | Video 19.09.2021 | 11:00
İstanbul’da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Yumruk atıp yere düşürdüler, 10 bin dolar gasp ettiler | Video 02:38
İstanbul’da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Yumruk atıp yere düşürdüler, 10 bin dolar gasp ettiler | Video 19.09.2021 | 11:00
Kadıköy’de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video 02:12
Kadıköy'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video 19.09.2021 | 11:00
Sultanbeyli’de refüje çarpan otomobil takla attı | Video 01:34
Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video 19.09.2021 | 10:28
Bağcılar’da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı | Video 00:20
Bağcılar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler yakalandı | Video 19.09.2021 | 10:28

Seda Sayan sahnesine ‘Evleneceksen Gel’ programıyla ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros'u konuk etti. Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın konserinde dans etti. Süper minisiyle dans eden gelin adayı sahnede zor anlar yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA