Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden "Solmaz" damga vurdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
01:35
00:59
Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden "Solmaz" damga vurdu | Video 19.09.2021 | 16:23
01:17
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video 19.09.2021 | 15:50
01:04
01:08
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 19.09.2021 | 14:48
03:46
05:58
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video 19.09.2021 | 13:58
00:57
Forklift kullanan çocuk sürücü kamerada | Video 19.09.2021 | 13:44
01:39
Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video 19.09.2021 | 13:10
06:59
02:42
00:40
03:16
Matkap satmaya gelip telefon çaldılar | Video 19.09.2021 | 11:37
02:38
02:39
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı | Video 19.09.2021 | 11:00
02:38
02:12
01:34
Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı | Video 19.09.2021 | 10:28
Seda Sayan sahnesine ‘Evleneceksen Gel’ programıyla ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros'u konuk etti. Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın konserinde dans etti. Süper minisiyle dans eden gelin adayı sahnede zor anlar yaşadı.