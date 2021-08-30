Seda Sayan'ı yıkan haber! Eniştesi Coşkun Yıldız vefat etti | Video

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Uzun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız hayatını kaybetti. Seda Sayan'ın geçen ay sosyal medyadan Coşkun Yıldız ile ilgili yaptığı paylaşım herkesi duygulandırırken, Yıldız o anlarla akıllarda kalmıştı.