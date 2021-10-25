Video Yaşam Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu | Video
Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu | Video

Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu | Video

25.10.2021 | 17:37

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos’taki sel felaketi ve sonrasında etkili olan sağanak yağışlar sebebi ile Karadeniz'de doğal mendirek oluştu. Çamurla kaplanan deniz ise havadan görüntülendi.

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