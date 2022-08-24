Sıfır otomobilde 'korsan' yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video

Bakanlığın sıfır otomobilde ‘6 ay ve 6 bin kilometre şartı’ galericiye işlemedi. Bazı ikinci el otomobil satan işletmeler stoktaki sıfır kilometre araçları satabilmek için korsan taksi durakları ile anlaştı. 1 ay içinde 6 bin kilometreyi bulan araçların, otomobil yokluğunda sıfır fiyatına satılması planlanıyor. Galerici ise bu süre zarfında korsan duraklardan kira alıyor.