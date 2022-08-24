Video Yaşam Sıfır otomobilde 'korsan' yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video
Sıfır otomobilde 'korsan' yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video

Sıfır otomobilde 'korsan' yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video

24.08.2022 | 10:56

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Bakanlığın sıfır otomobilde ‘6 ay ve 6 bin kilometre şartı’ galericiye işlemedi. Bazı ikinci el otomobil satan işletmeler stoktaki sıfır kilometre araçları satabilmek için korsan taksi durakları ile anlaştı. 1 ay içinde 6 bin kilometreyi bulan araçların, otomobil yokluğunda sıfır fiyatına satılması planlanıyor. Galerici ise bu süre zarfında korsan duraklardan kira alıyor.

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