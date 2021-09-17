Siirt'te sahte avukat yakayı ele verdi | Video
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Siirt'te avukat olmadığı halde çeşitli davalara katılan sahte avukat yakalandı.
Siirt Adliyesinde Musa Orhan ve İpek Er davasıyla ilgili duruşmanın sürdüğü sırada, daha önceden Siirt'e gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanındı.
A.B kontrol edildiğinde, A.B'nin avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesinde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el konuldu.