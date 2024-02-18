Video Yaşam Şile'de ölü yunus sahile vurdu | Video
Şile'de ölü yunus sahile vurdu | Video

Şile'de ölü yunus sahile vurdu | Video

18.02.2024 | 14:37

Şile'de zıpkınla vurulmuş ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Kumsala vuran yuna balığını gören bir işletme sahibi durumu belediye ekiplerine bildirdi.

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Edinilen bilgilere göre, denizde balık avlamak isteyenler tarafından zıpkınla vurulan yunus balığı karaya vurdu. Dün sabah saatlerinde sahilde işletmesi olan Adem Yıldız farketti. Zıpkınla vurulduğu ve ölü olduğu anlaşılan yunus balığı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Sahilde işletmeciliği olan Adem Yıldız, "Geçen yılda denk geldik. Ama daha da ileride denk geldik. O bunun gibi vurulmuş ve kanlıydı" dedi.
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