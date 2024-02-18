Şile'de ölü yunus sahile vurdu | Video
Şile'de zıpkınla vurulmuş ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Kumsala vuran yuna balığını gören bir işletme sahibi durumu belediye ekiplerine bildirdi.
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