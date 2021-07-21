Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece!
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49.1 dereceyle Türkiye’nin en sıcak günü yaşanan Şırnak’ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaklığın 45 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, kapalı mekanları ve parkları tercih etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cizre'de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre'de ölçülmüştü.
Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için kapalı mekanları ve ilçeden geçen Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih etti.