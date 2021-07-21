Video Yaşam Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece!

Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece!

Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece!
21.07.2021 | 14:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece! 02:27
Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece! 21.07.2021 | 14:43
Antalya'da safari cipi kaza yaptı. 1 ölü, 11 yaralı | Video 00:14
Antalya'da safari cipi kaza yaptı. 1 ölü, 11 yaralı | Video 21.07.2021 | 15:26
AFAD’ın zorlu mücadelesi kameralara yansıdı | Video 04:11
AFAD’ın zorlu mücadelesi kameralara yansıdı | Video 21.07.2021 | 15:01
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı Gitme.. Selçuk ne olur gitme... 02:06
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı "Gitme.. Selçuk ne olur gitme..." 21.07.2021 | 15:13
İstanbul'da taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada 02:28
İstanbul'da taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada 21.07.2021 | 14:51
Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu 00:16
Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu 21.07.2021 | 14:43
Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi | Video 04:15
Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi | Video 21.07.2021 | 14:46
Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu! 02:06
Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu! 21.07.2021 | 14:48
Antalya’da niye baktın kavgasında yumruklar konuştu | Video 00:18
Antalya’da "niye baktın" kavgasında yumruklar konuştu | Video 21.07.2021 | 14:47
Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı 13:12
Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı 21.07.2021 | 14:18
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı | Video 00:21
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı | Video 21.07.2021 | 13:42
Ekmek bahanesi ile kadına böyle saldırdı | Video 04:21
Ekmek bahanesi ile kadına böyle saldırdı | Video 21.07.2021 | 13:20
Alişan'ın acı günü... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu | Video 02:29
Alişan'ın acı günü... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu | Video 21.07.2021 | 13:22
Osmaniye'de başı cam kavanoza sıkışan kedinin kurtarılma anı kamerada 01:56
Osmaniye'de başı cam kavanoza sıkışan kedinin kurtarılma anı kamerada 21.07.2021 | 12:38
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşe otobüste sapık tacizi iddiası kamerada! 04:57
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşe otobüste sapık tacizi iddiası kamerada! 21.07.2021 | 12:31
Rize'de selde çöken 3 katlı evin enkazındaki zorlu arama çalışması kamerada 04:08
Rize'de selde çöken 3 katlı evin enkazındaki zorlu arama çalışması kamerada 21.07.2021 | 12:22
Taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 02:28
Taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 21.07.2021 | 11:47
Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video 03:47
Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video 21.07.2021 | 11:06
Bursa'da sıradışı hayvan taşıma tekniği kameralara böyle yansıdı | Video 00:32
Bursa'da sıradışı hayvan taşıma tekniği kameralara böyle yansıdı | Video 21.07.2021 | 11:06
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video 01:00
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video 21.07.2021 | 11:06

49.1 dereceyle Türkiye’nin en sıcak günü yaşanan Şırnak’ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaklığın 45 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, kapalı mekanları ve parkları tercih etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cizre'de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre'de ölçülmüştü.

Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için kapalı mekanları ve ilçeden geçen Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA