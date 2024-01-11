Sisin etkili olduğu Kapadokya böyle görüntülendi | Video
Dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde oluşan sis turistler için farklı bir görsel şölen oluşturdu. Sisler içinde kaybolan Uçhisar Kalesi de drone ile havadan görüntülendi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
BALON TURLARI İPTAL
Kapadokya'da bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan olumsuz hava nedeniyle sıcak hava balon turları da iptal edildi. Bölgede oluşan sis dolayısıyla iptal edilen Sıcak Hava Balon turları, turistlerin Kapadokya'da bulunan vadileri peribacalarını ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatını da iptal etmiş oldu. Bölgedeki sıcak hava balon uçuşları, hava şartlarının elverişli olması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezi tarafından verilen izin ile gerçekleşebiliyor. Profesyonel Turist Rehberi Murat Acar; "Kapadokya yılda milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir bölge. Kış aylarında Kapadokya bölgesine bazı ülkelerden de rağbet artıyor. Umarım bu yıl iyi bir sezan olur. Göstergeler de bu yönde işaret ediyor" dedi. Acar; "Kış aylarında Çin ve Japon turistlerden rağbetler var. Yakın bir tarihte Çinlilerin kendi takvimine göre bu yıl onlar için 'Ejderha' yılı. Bu yıl da ülkemize Çinli turistlerin daha da fazla geleceğini düşünüyoruz" dedi.
Kapadokya bölgesini gezmek için Tayvan'dan gelen Hsu Freyıa'da yaptığı açıklamada; "Kapadokya'nın çok güzel olduğunu biliyordum. Hava çok soğuk ve şu an çok sisli olmasına rağmen çok güzel görünüyor. Tayvan'da hava şu an 20 derecelerde, burada ise eksi 1. Türk halkını çok sevdim. Çok sıcakkanlılar, misafirperverler. Bu nedenle Türkiye'yi çok sevdim" dedi.
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