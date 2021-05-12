Video Yaşam Şişli'de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı | Video

Şişli'de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı | Video

Şişli'de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı | Video
12.05.2021 | 13:56

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Şişli’de yokuş aşağıya inerken freni boşalan kereste yüklü kamyonet dehşet saçtı. Sokaktaki 5 binaya sürten ve park halindeki motosikletli altına alan kamyonet güçlükle durabildi. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda elektrik, su ve doğalgaz kutularına zarar veren kamyonetin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

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