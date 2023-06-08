Video Yaşam Şişli’de susturuculu silahla saldırı! Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı | Video
Şişli’de susturuculu silahla saldırı! Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı | Video

Şişli’de susturuculu silahla saldırı! Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı | Video

08.06.2023 | 12:10

Şişli’de rezidanstan çıkan Libya uyruklu 3 kişi, maskeli ve susturuculu silah kullanan iki kişinin saldırısına uğradı. Silahlı saldırı kameralara yansırken, saldırıda 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Şişli Bomonti'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu 3 kişi kaldıkları rezidanstan çıktıkları esnada arkalarından gelen yüzleri maskeli iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi saldırganları fark edip son anda kaçarken, Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarından yaralandı.

HEM MASKELİ HEM DE SUSTURUCU SİLAHLA SALDIRI
Maskeli saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından tarafından hastaneye kaldırdı. Saldırıda kullanılan silahlarda susturucu da olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

SALDIRI ANLARI KAMERADA
Öte yandan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, rezidanstan çıkan üç Libyalı yürüdükleri sırada arkalarından yüzleri maskeli, silahlı iki kişinin saldırısına uğruyor. Bir kişi son anda kaçarken iki kişi ayaklarından yaralanıyor.

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