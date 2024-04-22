Şişli’de uyuşturucu operasyonu | Video
Şişli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adreste yapılana aramalarda ise, 1,4 gram toz kokain, 37,70 gram taş kokain, 124 gram sıkıştırılmış kubar, 50 adet lyrica hap, 46 bin 250 lira, 80 Dirhem ve 490 Dolar para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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