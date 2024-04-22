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Video Yaşam Şişli’de uyuşturucu operasyonu | Video
Şişli’de uyuşturucu operasyonu | Video

Şişli’de uyuşturucu operasyonu | Video

22.04.2024 | 10:56

Şişli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şişli'de çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, ticari taksi sürücüsü olan ve Hataylı Apo olarak bilinen A.V. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelinin Bozkurt Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde sakladığı tespit edilince polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 20 Nisan tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.V. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreste yapılana aramalarda ise, 1,4 gram toz kokain, 37,70 gram taş kokain, 124 gram sıkıştırılmış kubar, 50 adet lyrica hap, 46 bin 250 lira, 80 Dirhem ve 490 Dolar para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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