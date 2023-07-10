Sivas’ta feci kaza! Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi | Video 10.07.2023 | 14:22 Sivas’ın Şarkışla ilçesinden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağında meydana geldi. İki araç bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kaza da ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.