Siverek’te akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay sonrası olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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