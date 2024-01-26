Siverek’te çöken bahçe duvarın altında kalan 2 çocuk yaralandı | Video 26.01.2024 | 14:16 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere aşırı yağış nedeniyle 2 metrelik piriketten yapılmış bahçe duvarı devrildi. Devrilen duvar o esnada oradan geçen N.S. (7) ve T.S (4) adlı kardeşlerin üzerine düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri duvarın altında kalan çocukları çıkartarak, hastaneye kaldırdı. Çocuklardan N.S'nin durumu ağır TS'nin iyi olduğu öğrenildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.