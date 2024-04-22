Sokak köpekleri 31 tavuğu telef etti | Video
Nevşehir’de başıboş gezen sokak köpekleri, girdikleri iki kümeste toplam 31 tavuğu telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tavukları telef olan vatandaşlar başı boş köpeklerin zaman zaman kendilerine de saldırdıklarını belirterek biran önce toplanmasını istedi.
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