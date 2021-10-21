Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:50
Sonbahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı 21.10.2021 | 10:46
11:38
00:30
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 21.10.2021 | 10:49
05:31
Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü 21.10.2021 | 10:35
03:41
İstanbul'da vatandaşların metro çilesi | Video 21.10.2021 | 10:23
00:32
Trafik kurallarını ihlal edenler dron ile yakalandı 21.10.2021 | 10:34
00:47
Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video 21.10.2021 | 10:23
03:40
00:52
Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 21.10.2021 | 10:27
00:40
Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi 21.10.2021 | 10:17
05:53
Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu 21.10.2021 | 09:59
00:41
Bakırköy’de yer altı kabloları alev aldı! O anlar kamerada | Video 21.10.2021 | 09:52
00:27
Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi | Video 21.10.2021 | 09:52
00:37
Adana'da eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 21.10.2021 | 09:43
04:43
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı 21.10.2021 | 09:52
01:17
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı 21.10.2021 | 09:43
04:17
Türkiye’nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor 21.10.2021 | 09:27
09:31
00:37
Sokak ortasında dehşet! Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 21.10.2021 | 09:32
02:18
İstanbul Avcılar D -100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı 21.10.2021 | 09:13
ADANA'da Ayfer Y. (44), işe giderken eski eşi tarafından sokak ortasında iki bacağından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 07.45 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Ayfer Y., kaldırımda yürüdüğü sırada eski eşi H.K.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle her iki bacağından yaralanan kadın, yere yığılırken, saldırgan ise koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayfer Y., ambulansla yakındaki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.