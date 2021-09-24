Video Yaşam Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video

Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video

Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video
24.09.2021 | 16:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 00:52
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 24.09.2021 | 16:25
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 00:14
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 24.09.2021 | 16:23
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 01:44
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 24.09.2021 | 15:55
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 01:52
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 24.09.2021 | 15:34
Adıyaman’da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 03:43
Adıyaman'da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 24.09.2021 | 15:34
İstanbul Sancaktepe’de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 01:49
İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 24.09.2021 | 15:07
İstanbul Sarıyer’de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 02:11
İstanbul Sarıyer'de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 24.09.2021 | 15:07
İstanbul Fatih’te çelik kapı taşıyan kamyon köprü altında sıkıştı 02:11
İstanbul Fatih'te çelik kapı taşıyan kamyon köprü altında sıkıştı 24.09.2021 | 15:07
Mardin’de takla atan araç alev aldı: 2 ölü 01:18
Mardin'de takla atan araç alev aldı: 2 ölü 24.09.2021 | 11:23
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi. İbrahim Tatlıses’in kızı ilk kez babasını izledi | Video 00:50
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı ilk kez babasını izledi | Video 24.09.2021 | 14:50
Şişli’de korkutan çatı yangını | Video 03:42
Şişli’de korkutan çatı yangını | Video 24.09.2021 | 14:36
Tıbbi maskeli hırsızlar 50 bin liralık akıllı telefonu böyle çaldı | Video 03:30
Tıbbi maskeli hırsızlar 50 bin liralık akıllı telefonu böyle çaldı | Video 24.09.2021 | 14:10
Artvin’de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 03:59
Artvin’de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 24.09.2021 | 13:32
Bana teşkilatın numarasını verin sözleriyle gündem olan kuryeye beraat | Video 01:22
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye beraat | Video 24.09.2021 | 13:32
Ağrı Patnos yolunda TIR devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 00:38
Ağrı Patnos yolunda TIR devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 24.09.2021 | 13:25
Lastiği patlayan kamyonet takla atıp alev aldı: 2 ölü | Video 01:18
Lastiği patlayan kamyonet takla atıp alev aldı: 2 ölü | Video 24.09.2021 | 12:36
Şırnak’ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada | Video 00:48
Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada | Video 24.09.2021 | 12:36
İstanbul’da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü | Video 04:04
İstanbul’da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü | Video 24.09.2021 | 12:36
Ankara’daki laf atma cinayetini bu görüntüler aydınlatacak | Video 02:03
Ankara’daki "laf atma" cinayetini bu görüntüler aydınlatacak | Video 24.09.2021 | 12:36
SON DAKİKA: Müge Anlı’da 19 kardeşine kavuşan Vedat Alexander Kelime-i Şehadet getirerek böyle Müslüman oldu 00:17
SON DAKİKA: Müge Anlı'da 19 kardeşine kavuşan Vedat Alexander Kelime-i Şehadet getirerek böyle Müslüman oldu 24.09.2021 | 12:21

Sultangazi'de, Afrikalı 2 kişi sokak ortasında bir kişiyi feci şekilde darbetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın üçüncü katında yaşayan ve öğrenci olduğu öğrenilen Afrikalı kişi ile yine Afrikalı 2 kişi arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Apartman içerisinde yaşanan tartışma sırasında taraflardan biri iddiaya göre, belindeki bıçağı çıkararak, öğrenci olan kişiyi tehdit etmeye başladı. Daha sonra ise arkadaşıyla beraber darbederek, apartmanın dışına çıkardılar. İki kişi, sokak ortasında tartıştıkları kişiyi feci şekilde darbetmeye devam etti. Mahalle sakinleri olan biteni seyretti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İki saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, aldığı darbeler sonucu yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen kişi, kendisini darbeden iki kişiden şikayetçi oldu. Yaşanan darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA