Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video

Sultangazi'de, Afrikalı 2 kişi sokak ortasında bir kişiyi feci şekilde darbetti.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın üçüncü katında yaşayan ve öğrenci olduğu öğrenilen Afrikalı kişi ile yine Afrikalı 2 kişi arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Apartman içerisinde yaşanan tartışma sırasında taraflardan biri iddiaya göre, belindeki bıçağı çıkararak, öğrenci olan kişiyi tehdit etmeye başladı. Daha sonra ise arkadaşıyla beraber darbederek, apartmanın dışına çıkardılar. İki kişi, sokak ortasında tartıştıkları kişiyi feci şekilde darbetmeye devam etti. Mahalle sakinleri olan biteni seyretti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İki saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, aldığı darbeler sonucu yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen kişi, kendisini darbeden iki kişiden şikayetçi oldu. Yaşanan darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.