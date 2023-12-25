Video Yaşam Sokak röportajında devlete hakaret edenler yakalandı | Video
Sokak röportajında devlete hakaret edenler yakalandı | Video

Sokak röportajında devlete hakaret edenler yakalandı | Video

25.12.2023 | 16:35

Bakırköy’de bir sokak röportajı esnasında devlete hakaret eden Bestamin T. ile ona destek olan Sami Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

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Olay dün 16.00 sıralarında Bakırköy Özgürlük Meydanı önünde meydana geldi. Vatandaşların terör örgütü propagandası yapıldığına yönelik ihbarı üzerine Bakırköy Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bir YouTube kanalına yayını için röportaj yapan Ahmet Ş., röportaj yaptığı sırada bir kişinin devlet aleyhine konuştuğunu arkadaşının ise ona destek verdiğini ve konuşmayı telefon ile kayda aldıklarını belirtti. Polis ekipleri yerlerini tespit ettikleri şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Devlete hakaret eden Bestamin T. ile ona destek veren Sami Yusuf G. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli, nöbetçi savcılık tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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