Son dakika! 2021 yılı memur, emekli, polis, hemşire, öğretmen, avukat en düşük maaşları belli oldu | Video
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Son dakika haberleri... 2021 yılı en düşük memur maaşı, emekli maaşı, polis maaşı, hemşire maaşı, vaiz maaşı, avukat öğretmen maaşı belli oldu!