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OTOMATİK OYNAT
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Anne ile bebeğinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 13:12
16:12
Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video 09.12.2021 | 13:18
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Sahte altınları bozdururken yakalandı! Kameralara böyle yansıdı | Video 09.12.2021 | 12:17
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Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı | Video 09.12.2021 | 11:47
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Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda yangın çıktı | Video 09.12.2021 | 11:09
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Ressam kadının sokaktan sahiplendiği kedi ‘masör’ çıktı | Video 09.12.2021 | 11:25
01:08
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Bisiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada | Video 09.12.2021 | 11:25
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ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video 09.12.2021 | 11:25
05:54
Kars'ta kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar | Video 09.12.2021 | 10:23
01:27
Tramvay yolunda akıl almaz kaza kamerada: Saniyelerle ölümden döndü | Video 09.12.2021 | 10:42
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Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video 09.12.2021 | 10:50
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Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi | Video 09.12.2021 | 10:42
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Şanlıurfa'da kuşların gökyüzünde dansı | Video 09.12.2021 | 10:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni maaşları belirlemek için üçüncü toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşti. 2022 asgari ücret zammı ile ilgili ilk açıklama TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de 3. toplantının ardından asgari ücret zammı konusunda flaş açıklamalar yaptı. Nurcan Önder, yeni asgari ücretin belirlenmesinin 4. toplantıya kaldığını açıkladı.