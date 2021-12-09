Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni maaşları belirlemek için üçüncü toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşti. 2022 asgari ücret zammı ile ilgili ilk açıklama TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de 3. toplantının ardından asgari ücret zammı konusunda flaş açıklamalar yaptı. Nurcan Önder, yeni asgari ücretin belirlenmesinin 4. toplantıya kaldığını açıkladı.