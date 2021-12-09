Video Yaşam Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video
Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video

Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video

09.12.2021 | 13:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anne ile bebeğinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 01:15
Anne ile bebeğinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 13:12
Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video 16:12
Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video 09.12.2021 | 13:18
Son Dakika: Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlı için mahkeme kararını verdi! Akli denge... | Video 08:27
Son Dakika: Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlı için mahkeme kararını verdi! Akli denge... | Video 09.12.2021 | 11:57
Sahte altınları bozdururken yakalandı! Kameralara böyle yansıdı | Video 00:37
Sahte altınları bozdururken yakalandı! Kameralara böyle yansıdı | Video 09.12.2021 | 12:17
Ender görülen ve en hızlı kanat çırpan ‘Mekik Kelebeği’ Alanya’da koruma altına alındı | Video 06:01
Ender görülen ve en hızlı kanat çırpan ‘Mekik Kelebeği’ Alanya'da koruma altına alındı | Video 09.12.2021 | 11:41
Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı | Video 01:18
Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı | Video 09.12.2021 | 11:47
Tuzla’da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda yangın çıktı | Video 03:44
Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda yangın çıktı | Video 09.12.2021 | 11:09
Borçlusunun evine girip susturucu ile öldürmüş! Dolandırıcılıktan yakalandı, katil çıktı | Video 00:16
Borçlusunun evine girip susturucu ile öldürmüş! Dolandırıcılıktan yakalandı, katil çıktı | Video 09.12.2021 | 11:33
Ressam kadının sokaktan sahiplendiği kedi ‘masör’ çıktı | Video 04:04
Ressam kadının sokaktan sahiplendiği kedi ‘masör’ çıktı | Video 09.12.2021 | 11:25
Yılın ilk kar yağışıyla gelen trafik kazası cep telefonun kamerasına yansıdı | Video 01:08
Yılın ilk kar yağışıyla gelen trafik kazası cep telefonun kamerasına yansıdı | Video 09.12.2021 | 11:25
Bisiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada | Video 00:46
Bisiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada | Video 09.12.2021 | 11:25
Motosikletli hırsızlar 80 bin liralık motosikleti saniyeler içinde böyle çaldı | Video 00:51
Motosikletli hırsızlar 80 bin liralık motosikleti saniyeler içinde böyle çaldı | Video 09.12.2021 | 11:25
ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video 00:32
ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video 09.12.2021 | 11:25
Kars’ta kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar | Video 05:54
Kars'ta kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar | Video 09.12.2021 | 10:23
Tramvay yolunda akıl almaz kaza kamerada: Saniyelerle ölümden döndü | Video 01:27
Tramvay yolunda akıl almaz kaza kamerada: Saniyelerle ölümden döndü | Video 09.12.2021 | 10:42
Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video 00:50
Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video 09.12.2021 | 10:50
Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi | Video 01:02
Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi | Video 09.12.2021 | 10:42
Kucağında çocukla yanan evden çıkmayan vatandaş görenleri hayret ettirdi! O anlar kamerada | Video 00:25
Kucağında çocukla yanan evden çıkmayan vatandaş görenleri hayret ettirdi! O anlar kamerada | Video 09.12.2021 | 10:37
Şanlıurfa’da kuşların gökyüzünde dansı | Video 01:28
Şanlıurfa'da kuşların gökyüzünde dansı | Video 09.12.2021 | 10:46
Bursa’da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı | Video 00:19
Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı | Video 09.12.2021 | 10:42

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni maaşları belirlemek için üçüncü toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşti. 2022 asgari ücret zammı ile ilgili ilk açıklama TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de 3. toplantının ardından asgari ücret zammı konusunda flaş açıklamalar yaptı. Nurcan Önder, yeni asgari ücretin belirlenmesinin 4. toplantıya kaldığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA