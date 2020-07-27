SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 27 Temmuz'daki vaka ve vefat sayılarını açıkladı! | Video

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 27 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 27 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...