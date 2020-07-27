SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 27 Temmuz'daki vaka ve vefat sayılarını açıkladı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:53
02:00
11:42
Son Dakika Haberi: Ankara'da plazada yangın | Video 27.07.2020 | 18:04
01:13
00:35
01:32
Düzce'de yaşlı kadını boğmaya çalıştılar, kadın bağırınca kaçtılar | Video 27.07.2020 | 17:25
07:59
01:16
Son Dakika: İstanbul'da düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler | Video 27.07.2020 | 16:31
00:44
Gaziosmanpaşa’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı | Video 27.07.2020 | 16:30
05:56
01:19
Beşiktaş’ın korkulu rüyası tutuklandı | Video 27.07.2020 | 15:12
00:40
01:53
06:31
01:01
00:48
01:41
04:56
06:29
Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 27 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 27 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...