Video Yaşam Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı...

Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı...

Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı...
03.08.2021 | 10:56

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