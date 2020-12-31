SON DAKİKA: Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman | Video

Son dakika haberleri: Salgının yayılımını durdurmak amacıyla yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı verilmiş öte yandan geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamanın tüm detayları duyurulmuştu. Genelgeye göre; kısıtlama 31 Aralık Perşembe günü başlayacak. Peki, Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi gün başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte 4 günlük kısıtlamaya dair tüm detaylar…