Video Yaşam SON DAKİKA: Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman | Video

SON DAKİKA: Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman | Video

SON DAKİKA: Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman | Video
31.12.2020 | 13:45

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SON DAKİKA: Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman | Video 02:40
SON DAKİKA: Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman | Video 31.12.2020 | 13:45
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Son dakika haberleri: Salgının yayılımını durdurmak amacıyla yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı verilmiş öte yandan geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamanın tüm detayları duyurulmuştu. Genelgeye göre; kısıtlama 31 Aralık Perşembe günü başlayacak. Peki, Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi gün başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte 4 günlük kısıtlamaya dair tüm detaylar…

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