Video Yaşam Son dakika! Bursa Gemlik' te zeytinlik alanda yangın | Video

Son dakika! Bursa Gemlik' te zeytinlik alanda yangın | Video

Son dakika! Bursa Gemlik' te zeytinlik alanda yangın | Video
12.09.2021 | 13:33

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Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde Devlet hastanesinin üst kısmında bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Orman  Bölge Müdürlüğü' ne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde Devlet hastanesinin üst kısmında bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü' ne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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