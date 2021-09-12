Son dakika! Bursa Gemlik' te zeytinlik alanda yangın | Video
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Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde Devlet hastanesinin üst kısmında bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü' ne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde Devlet hastanesinin üst kısmında bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü' ne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.