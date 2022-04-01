SON DAKİKA: Çanakkale Kazdağları’nda yangın | Video

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Son dakika haberleri... Çanakkale Bayramiç İlçesine bağlı Kazdağları’nın eteklerinde bulunan Çırpılar, Külcüler, Toluklar, Dagobası köyleri arasndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının tarlada bulunun dalların yakıldığı sırada çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken çamlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye İstanbul, Balıkesir, Bursa'dan çok sayıda ekip sevk edildi.