Son Dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesindeki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı! O anlar kamerada | Video
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Son dakika haberi: Diyarbakır'daki sanayi sitesinin patlama anı görüntüleri ortaya çıktı... Olay, Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içinde sabah saatlerinde bir iş yerinde oksijen tüpünden olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı. Vatandaşlar tarafından 112 komuta merkezine yapılan arama ile olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevke edildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre, 5’i ağır 7 kişi yaralanırken, patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.