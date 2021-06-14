SON DAKİKA: Gram altın fiyatları ne kadar düşecek? Canlı yayında flaş Dolar, Gram Altın fiyatı, yatırım açıklaması...

Son dakika haberleri... Gram altın fiyatından son durum ne? (14 Haziran 2021 Pazartesi) Gram altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar devam edecek? Dolar, gram altın TL fiyatları ne seviyede? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında; gram atın, dolar- döviz piyasaları ile ilgili yatırımcılar için önemli açıklamalara bulundu...

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