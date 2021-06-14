SON DAKİKA: Gram altın fiyatları ne kadar düşecek? Canlı yayında flaş Dolar, Gram Altın fiyatı, yatırım açıklaması...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:38
00:48
Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'a hapis kararı şoku 14.06.2021 | 12:40
03:46
NATO'da kritik Erdoğan-Macron zirvesi! Masada hangi konular var? 14.06.2021 | 13:11
00:55
00:54
01:55
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı | Video 14.06.2021 | 12:20
02:56
Antalya'da patlama sonrası yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.06.2021 | 11:10
00:30
00:25
22:13
00:18
04:22
01:52
Askerlik şubesinde korona paniği | Video 14.06.2021 | 11:06
01:09
Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video 14.06.2021 | 11:07
07:16
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu, belgeselleri aratmadı | Video 14.06.2021 | 10:14
00:22
01:23
Kadıköy’de seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kavga kamerada | Video 14.06.2021 | 10:29
01:08
Sadaka kutusunu bile çalan hırsızlar yakalandı | Video 14.06.2021 | 10:34
06:20
01:42
Besicilerin yayla mesaisi devam ediyor | Video 14.06.2021 | 09:32
Son dakika haberleri... Gram altın fiyatından son durum ne? (14 Haziran 2021 Pazartesi) Gram altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar devam edecek? Dolar, gram altın TL fiyatları ne seviyede? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında; gram atın, dolar- döviz piyasaları ile ilgili yatırımcılar için önemli açıklamalara bulundu...
GRAM ALTIN FİYATI ANLIK PİYASA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN
DOLAR EURO DÖVİZ FİYATLARI ANLIK PİYASA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN