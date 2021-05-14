SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı | Video
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Ankara'nın Haymana illçesinde üzerinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ters dönen römorkun altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.