Video Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı | Video
14.05.2021 | 23:10

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Ankara'nın Haymana illçesinde üzerinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ters dönen römorkun altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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