Son Dakika Haberi: İstanbul'da skandal yat partisinden tepki çeken şok görüntüler | Video
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Son dakika... İstanbul'da düzenlenen skandal yat partilerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı şok anlara ait görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul'da yatlarda doğum günü, düğün kutlaması yapanların ölümcül corona virüsü salgınına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadan ve maske takmadan eğlendikleri anlara ait skandal görüntüler ortaya çıktı.