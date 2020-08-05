Video Yaşam Son Dakika Haberi: İzmir'de tekne faciası: 4 ölü! 8 yaşındaki çocuk... | Video

Son Dakika Haberi: İzmir'de tekne faciası: 4 ölü! 8 yaşındaki çocuk... | Video

Son Dakika Haberi: İzmir'de tekne faciası: 4 ölü! 8 yaşındaki çocuk... | Video
05.08.2020 | 10:41

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Son Dakika Haberi: İzmir'de tekne faciası: 4 ölü! 8 yaşındaki çocuk... | Video 01:49
Son Dakika Haberi: İzmir'de tekne faciası: 4 ölü! 8 yaşındaki çocuk... | Video 05.08.2020 | 10:41
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Son dakika... İzmir'de 10 kişinin bindiği 5 kişilik gezi teknesi alabora oldu! 4 kişinin öldüğü tekne kazasında kaybolan 8 yaşındaki çocuğun aranmasına devam ediliyor...

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