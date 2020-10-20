Son dakika haberi... Sakarya'da eğlence adı altında skandal görüntüler | Video

Son dakika: Sakarya'da hiç bir corona virüsü pandemi tedbirine uyulmayan eğlencenin skandal görüntüleri ortaya çıktı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir gece kulübünde düzenlenen partide korona virüsü unutup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak partide doyasıya eğlendiler. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında İlçe Kaymakamlığı harekete geçerek konu ile ilgili inceleme başlattı.



Adapazarı ilçesinde bulunan bir gece kulübünde hafta sonu korona virüse rağmen düzenlenen partide skandal görüntüler kaydedildi. Vak'a sayılarının yükseldiği ve sıkı tedbirlerin gündeme geldiği günlerde ortaya çıkan görüntüler tepkiye yol açtı. Alkol ve canlı müzik ruhsatı bulunan ancak parti ve benzeri etkinliklerin yasak olduğu mekanda onlarca kişi müzik eşliğinde gece boyu oynadı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ortamda maske takmayan onlarca kişi tehlikeye aldırış etmeden eğlendi. Geceye dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Gençlerin korona ile dansı adeta olası bir bulaşıya davetiye çıkartırken, Adapazarı İlçe Kaymakamlığı ise yayınlanan görüntüler sonrasında harekete geçerek konu ile ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de şehir merkezinde bulunan gece kulübünde benzer bir parti düzenlenmiş ve yayınlanan görüntüler sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla o gece kulübü kapatılmıştı.