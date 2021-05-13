Video Yaşam SON DAKİKA: İstabul'da Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebi belli oldu!

SON DAKİKA: İstabul'da Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebi belli oldu!

SON DAKİKA: İstabul'da Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebi belli oldu!
13.05.2021 | 15:46

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SON DAKİKA: İstanbul Pendik'te metro inşaatındaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı! 13.05.2021 | 09:18

Son dakika haberleri... İstanbul Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebinin konrtolsüz dinamit patlatılması olduğu bildirildi.

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