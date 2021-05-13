SON DAKİKA: İstabul'da Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebi belli oldu!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı | Video 13.05.2021 | 16:37
01:03
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı 13.05.2021 | 15:56
04:19
Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı 13.05.2021 | 15:56
03:14
01:42
Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı 13.05.2021 | 14:24
02:13
Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı | Video 13.05.2021 | 15:03
00:22
Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı | Video 13.05.2021 | 15:03
00:28
Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video 13.05.2021 | 14:50
05:15
03:20
Lüks rezidanstaki pandemi kurallarını ihlale polis baskını | Video 13.05.2021 | 12:45
01:58
Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video 13.05.2021 | 12:14
05:05
03:12
Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 13.05.2021 | 11:37
01:00
Tavan delindi, 3 metreden zemine böyle düştü | Video 13.05.2021 | 10:58
01:24
Avcılar’da bir çocuğa araba çarptı: kaza anı kamerada | Video 13.05.2021 | 10:25
01:31
Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu | Video 13.05.2021 | 10:25
04:03
Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı | Video 13.05.2021 | 10:12
02:30
İstanbul Kadıköy'de 100 TL'lik motosikleti 30 saniyede böyle çaldılar 13.05.2021 | 10:12
03:49
Son dakika haberleri... İstanbul Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebinin konrtolsüz dinamit patlatılması olduğu bildirildi.