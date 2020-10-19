Video Yaşam Son dakika!  İstanbul Avcılar’da baltalı saldırıda yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı | Video

Son dakika!  İstanbul Avcılar’da baltalı saldırıda yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı | Video

Son dakika!  İstanbul Avcılar’da baltalı saldırıda yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı | Video
19.10.2020 | 14:00

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Son dakika haberleri... İstanbul Avcılar’da komşular arasında çıkan kavgada kocasıyla birlikte baltayla yaralanan gözü yaşlı kadın yaşanan anları anlattı.

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İstanbul Avcılar'da aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada Mevlüt Çakır ve Ayşe Çakır isimli karı koca baltalı saldırıda yaralanmıştı. Çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken yaşanan dehşet anlatını Ayşe Çakır(45) anlattı. Çakır, daha öncede çocuklar yüzünden kavgalı olduklarını ifade ederek, "Dün araç biraz park yerinde ileride olduğu için 'bu arabayı nasıl buraya park edersiniz' diye küfürler yağdırdılar. Daha sonra o arada baltaları ve sopalarla geldiler vurdular. Bir bana vurdular sağ sol bacağıma. Benim bacaklarımda ezilme var. Eşimin kalçasında ve kafasında var" dedi.

Son dakika haberi... İstanbul'daki baltalı dehşetin yeni ortaya çıkan görüntüleri kan dondurdu | Video

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