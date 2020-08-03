Son dakika: İstanbul Sultangazi'de şoke eden olay! Skandal görüntüleri övünerek sosyal medyada paylaşınca... | Video
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Son Dakika Haberi... İstanbul Sultangazi'de otomobilden etrafa ateş açan zanlılar o anların videosunu övünerek sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Otomobilin içinden pompalı tüfekle havaya ateş eden O.İ., o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine polis harekete geçti. Kimliği ve adresi tespit edilen O.İ., ekipler tarafından gözaltına alındı. O.İ., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.