Son dakika: İstanbul'da 6 katlı bir binada çökme tehlikesi | Video
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Şişli Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir bina, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Olay yerine gelen ekipler binada inceleme yapıyor.